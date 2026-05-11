Градушка колкото боб удари Петрохан

Кадър Фб, Метео Балканс

Градушка с размер около 1-2 см на Петрохан, предаде Метео Балканс.

Част от страната вече е обхваната от първите за сезона силни гръмотевични бури. Очакват се интензивни валежи, мощни шквалови ветрове и локални градушки с размер между 1 и 2 см., съобщават синоптиците от Meteo Balkans.

Поради динамичния характер на атмосферните явления и трудността при точното им прогнозиране, са обозначени районите, в които се очаква бурите да бъдат най-силни. Това обаче не изключва възможността опасни гръмотевични клетки да се образуват и над други части на България, посочват от Meteo Balkans .

Следете актуалните прогнози за времето и бъдете внимателни при пътуване и дейности на открито, съветват синоптиците.

