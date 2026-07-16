Градушка колкото човешка длан удари Франция

Кадър Х

Силни бури удариха департамента Ардеш в югоизточна Франция в сряда, оставяйки след себе си значителни щети. Изображения, публикувани в социалните медии, показват силата на явлението, което дойде в края на период на екстремни горещини, съобщава Le Figaro. Парчета градушка, големи почти колкото човешка длан, счупиха предните стъкла на автомобили и покриха улиците в бяло в средата на юли, предаде Днес.бг.

Департаментът Ардеш беше сериозно засегнат от буря с рядка интензивност, която удари района около градовете Обена, Вал-ле-Бен и Лалевад-д'Ардеш следобед, причинявайки значителни материални щети. Във видеоклипове, широко споделяни в социалните медии, градушки с диаметър няколко сантиметра се разбиват на земята, покривайки улици за минути и повреждайки множество превозни средства.

Някои кадри показват шофьори, принудени да спрат поради силата на ударите, докато пешеходците търсят къде да се скрият.

Според няколко свидетелства, публикувани в социалните медии, някои парчета градушка са достигнали диаметър между 5 и 7 сантиметра. Падането им е причинило щети на множество автомобили, включително напукани или счупени предни стъкла, но също така са навредили на растителността и са повредили няколко сгради.

Изправен пред мащаба на щетите, кметът на Обена, Жан-Ромен Рибейр, заяви пред пресата, че това е "феномен с изключителна жестокост".

Засегнати лозя, откъснати покриви и катастрофирали автомобили: регионът Ардеш тепърва ще оценява щетите, причинени от силната градушка.

Спешните служби съобщиха прид AFP, че са реагирали на около 100 инцидента, главно поради наводнения в районите на Обена и Вал-ле-Бен. В Обена стотици превозни средства са били повредени, имало е паднали покриви и керемиди, а множество прозорци са били счупени.

"На този етап е твърде рано да се направи окончателна оценка", добавя се в изявлението. "Знаем обаче, че множество домове, фирми, ферми и няколко обществени съоръжения са повредени."

Според префектурата близо 600 домове са останали без ток, след като линиите също са били повредени.

"Това е голям удар за лозарите", оплака се Людовик Валбаум, генерален секретар на Независимите лозари на Франция, базирани в региона Ардеш, потърсен по телефона.

Според него бурята е била "изключително силна и е имала значителни последици", а загубите могат да варират от 30 до 80% в зависимост от засегнатите лозя, "в момент, в който се е очаквала много добра реколта".

"Точна оценка на щетите ще бъде извършена през следващите часове и дни", добави той.

Земеделската камара на Ардеш публикува на уебсайта си формуляр, който позволява на земеделските производители да докладват за загуби, причинени след градушката.

Редактор "Екип на Петел",

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