Градушка колкото яйце удари благоевградското село Плетена

Кадър: bTV

Силна градушка с размерите на яйце удари село Плетена, област Благоевград, съобщиха зрители на bTV.

Ледените късове паднаха в благоевградското село Плетена в неделя. Към момента няма официална информация за нанесени щети.

Преди дни силна градушка с размерите на тенис топка падна в Южна Франция. Опустошителни бури преминаха през страната през петък вечерта, като отнеха живота на двама души и оставиха след себе си огромни материални щети.

Редактор "Екип на Петел",

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