Градушка помете храм в българско село с царско име

Кадър Бг он ер

Силната буря с градушка, която мина преди седмица в района на Стражица, нанесе сериозни щети в село Кесарево. Пострадали са читалището и храмът в населеното място, а за тяхното възстановяване са нужни средства, с които общината към момента не разполага, предаде България он ер.

"Бурята дойде внезапно - към 16:30 часа. За 15-20 минути всичко побеля от градушка. Паднаха клони, щети има и по лозята. Кметът своевременно реагира и помогна за разчистването", разказа Любен Величков от село Кесарево.

Екипи на общината веднага започнали работа по разчистване

Установили огромни поражения по покривите на ключови обществени сгради в селото.

"Получихме сигнали от читалището, че са отнесени цигли, капаци на покрива, водосточни тръби са паднали. В същото време получихме сигнали, че и в църквата има нанесени щети на покрива. Покривите са много компрометирани и не можем да се качим горе, за да видим какви точно са щетите", уточни кметът на село Кесарево Димитър Бейков.

В момента всички репетиции и дейности на танцовите, театралните и ученическите състави към читалището са преустановени заради риск от срутване на тавана на читалището.

"Надяваме се да бъдат отпуснати средства, защото общината няма как да се справи даже с козметичен ремонт. Няма как да се направи козметичен ремонт, защото целият покрив е компрометиран и няма как да бъде козметично ремонтиран", добави Бейков

Докато не бъдат осигурени средства, салонът на читалището остава затворен, а местните самодейци без място за репетиции.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!