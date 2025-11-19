Градушка помля колите на магистрала "Тракия" и български град

Кадър Фб

Силен дъжд удари Варна днес следобед и доведе до локални наводнения в няколко ключови участъка на града.

Макар валежните количества да не бяха рекордни, интензитетът им за кратко време причини сериозно задържане на вода по пътните платна.

Най-проблемна се оказа една от пресечките на бул. „Мария Луиза“, където граждани заснеха образувал се воден капан. Кадрите показват придошлата вода, която затруднява движението и създава рискове за преминаващите автомобили.

Междувременно от Meteo Balkans сигнализираха за градушка в района на Стара Загора. Видео, заснето на магистрала "Тракия", показва случващото се.

Все още не се знае има ли и какво щети от природното бедствие.

