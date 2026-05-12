Градушка помля училище в Трявна, обявиха сряда за неучебен ден

Снимки: Община Трявна

Със Заповед на кмета на Община Трявна сряда - 13 май, се обявява за неучебен за СУ "Петко Рачев Славейков" във връзка с голямата градушка и нанесените материални щети по базата на училището - покривна конструкция и втори етаж на сградата. Това съобщават от местната общинска администрация във фейсбук страницата си.



Припомняме, че този следобед над Трявна се разрази силна буря с градушка, като ледените късове бяха с размер на яйце.

За щастие, няма жертви и пострадали. Обстановката се следи постоянно от всички институции, които са в непрекъсната комуникация.

Сформиран е и извънреден кризисен щаб. Най-пострадала е сградата на СУ "Петко Рачев Славейков" в града, където има нанесени материални щети по покривната конструкция - изпочупени са керемиди от падналите с размер на яйце ледени късове, електрическото захранване на втория етаж е спряно, поради образували се течове и пропаднала мазилка и пити от каратавана.





Пострадали ученици и граждани няма, уточняват още от Общината.

В сряда се очакват представители на застрахователната компания за оглед на щетите по сградата на училището. Материални такива са нанесени и по цялата фасада на ДГ "Калина", като е счупен един прозорец.



Получени са множество сигнали за нанесени материални щети и по автомобили, прозорци на къщи, имущество от граждани.

