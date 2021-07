Градушка потроши "Боинг" над Алпите

Кадър Indian Aviation Jobs

Природата става все по-непредсказуема.

Адска градушка потроши самолет Boeing 777 на Emirates. Летателната машина беше принудена да се върне обратно в Милано около 90 минути след излитането си заради значителни щети, съобщават от AeroNews.

Самолетът е изпълнявал курс Дубай-Милано-Ню Йорк. Излетял е от италианския град в 14:07 ч. местно време и е достигнал височина от 4,5 км. Попаднал е в буря точно над Алпите.

Ледените късове са потрошили носа на Boeing-а, напукано е и предното стъкло.

На снимки, публикувани от групата Vola Milano Malpensa в Twitter, личи, че дори фюзелажът и крилата имат вдлъбнатини.

За да се освободи от горивото, самолетът е кръжал в близост до летището на Ломбардия в продължение на час и половина, пише dnes.bg.

Няма данни за пострадали пътници. Щетите от градушката са за няколкостотин хиляди евро.

ulteriori scatti danni al #B777 di #Emirates dopo decollo da #Malpensa, volo #EK205 dopo circa 90' dal decollo è rientrato a Malpensa sulla pista 35L

Very #hailstorm #B777 from MXP to JFK, returned to #Milano with serious damage#avgeek #mxp #grandine #b777 @SergioSierra67 pic.twitter.com/pYOoDj6gnD