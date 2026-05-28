Стопкадър Meteo Balkans

Градушка с размер на лешник удари Карнобат този следобед. Бурята е била придружена от пороен дъжд.

„Беше нещо страшно. Има щети по земеделската продукция. Най-сериозно е положението с ореховите насаждения, лозя и зеленчукови градини. Има наводнени дворове, площадът пред жп гарата също е под вода“, пише Димитър Е. до "Флагман".

Бурята е била сериозно изпитание и за шофьорите, пътуващи между Карнобат и Айтос. От публикувани видеоклипове в социалните мрежи се вижда сериозна гръмотевична буря, придружена от силен дъжд и градушка.

За днес е обявен жълт код за Бургаска област за гръмотевични бури. Причината е преминаващ през страната ни студен атмосферен фронт.

