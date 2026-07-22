Градушка с размерите на орех нанесе сериозни щети в Ардинско

Снимка Булфото

Силна градушка с размерите на орехи нанесе сериозни щети в Ардинско. Най-тежко е пострадало село Млечино, където ледените късове са унищожили част от зеленчуковите градини и овощните насаждения на местните жители.

За силното метеорологично явление съобщи кметът на Млечино Ремзи Юзеир. По думите му в следобедните часове над селото се е разразила буря с проливен дъжд, силен вятър и интензивна градушка, която е продължила около половин час.

Ледените късове, достигащи големина на орех, са нанесли сериозни поражения по дворовете на хората. Най-засегнати са зеленчуковите градини и овощните дръвчета, като стопаните се опасяват, че значителна част от реколтата им е унищожена.

От община Ардино съобщават, че градушка е паднала и в селата Богатино, Червена скала и Ябълковец, където също има нанесени щети.

Жителите на Млечино разказват, че не са ставали свидетели на толкова силна градушка от години.

Блиц припомня, че по-рано днес силна градушка удари Стара Загора, а порой наводни Созопол. Междувременно буря се разяси и край морето. Това наложи задействането на BG-Alert, дограма се откърти от хотел, а шофьор едва не се удави.

Редактор "Екип на Петел",

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