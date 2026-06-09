Градушка съсипа лозята в селата Йоаким Груево и Брестовица

Снимка: Булфото, архив

Градушка унищожи голяма част от реколтата в землищата на пловдивските села Йоаким Груево и Брестовица. Мощната буря се разразила следобед и за минути потопила насажденията във вода и лед, въпреки изстреляните от противоградните площадки в района ракети.

Лозето на Любен Мирчев е тотално съсипано след градушката. „С това щяхме да се прехраним семейството за цялата година фактически. Загубите не са малко, защото ние няма да можем да наберем абсолютно нищо“, каза за БНТ той.

Унищожени са и десетки кошери с пчелни семейства. В стопанството на Мария Попова са останали по-малко от половината.

„Имаме голяма част от семействата, които са загубени, и те няма да могат да се възстановят и да дадат продукция тази година. Евентуално ще се борим да оцелеят за следващата“, заяви тя.

Бурята е отнесла и метални съоръжения на стотици метри.

Вятърът бил толкова силен, че изкоренил десетки дървета в района.

От полигона за борба с градушките в Голям Чардак уточниха, че са изстреляли 133 противоградни ракети в нощта срещу 8 юни.

Тепърва комисия ще установява дали щетите на хората са вследствие на разразилата се продължителна буря или на самата градушка.

Редактор "Екип на Петел",

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