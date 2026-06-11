Градушка удари Габровско

Кадър Фб, Метео Балканс

Мощна градушка удари Етъра.

Сбъднаха се прогнозите за градушки и бури.

През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде до умерен; в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20° и 25°, в София - около 19°.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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