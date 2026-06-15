Градушка удари край Нова Загора и унищожи реколтата от царевица и слънчоглед

Пиксабей

Мощна буря с интензивна градушка връхлетя района на село Хан Аспарухово, близо до Нова Загора, нанасяйки сериозни щети на земеделските площи, съобщава meteobalkans.com.

По първоначални данни стихията е унищожила голяма част от посевите с царевица и слънчоглед. Силният вятър и едрата градушка са нанесли значителни поражения върху земеделската продукция, като на места културите са напълно унищожени.

Местни жители съобщават, че бурята е преминала за кратко време, но е оставила след себе си сериозни материални щети. Очаква се през следващите дни да бъде направена по-подробна оценка на загубите в засегнатите земеделски райони.

Районът на Нова Загора е сред важните земеделски региони в Югоизточна България, а подобни екстремни метеорологични явления могат да окажат сериозно влияние върху добивите през настоящия сезон.

Според прогнозите на регионалния модел SPM, в интервала между 15:00 и 19:00 часа е възможно формирането на суперклетка в района между Стара Загора и Ямбол. Подобни бури могат да бъдат съпроводени с едра градушка, интензивни валежи, силни пориви на вятъра и висока гръмотевична активност.

Редактор "Екип на Петел",

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