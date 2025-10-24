Градушка удря част от България

Пиксабей

След около два часа над Източна България ще премине очакваният студен фронт. Ще се образуват бури, а на места явленията ще бъдат съпроводени и с гръмотевици. Най-изразени ще са те в района на Гълъбово, Ямбол, Бургас и в крайните североизточни части — Търговищко, Шуменско и Добричко. Ще има и условия за градушки.

