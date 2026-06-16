Градушка унищожи реколтата в общините Неделино и Смолян

Снимки: Фейсбук, Б. Кехайов

Силна градушка със сериозна големина и интензитет заля в късните следобедни часове няколко села от община Неделино. Това написа във фейсбук кметът Боян Кехайов във фейсбук.



"Засегнатите села са Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати и Диманово и за огромно съжаление посевите и насажденията на хората са почти унищожени", добави още той.

За ситуацията в Неделино Боян Кехайов е информирал областния управител на област Смолян - Георги Пепеланов.

Градушка е паднала и в смолянските села Славейно и Виево. Според жители на Славейно са нанесени сериозни щети върху насаждения с картофи и фасул. Кметът на Виево - Венко Палчев, потвърди пред БТА, че в селото също е валяла градушка, като жители са се оплакали от поражения върху част от земеделската продукция.

Към момента няма официална оценка за размера на щетите. Очаква се засегнатите стопани да извършат огледи на посевите и насажденията след преминаването на бурята.

Редактор "Екип на Петел",

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