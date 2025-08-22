Градушка затрупа български град, ринат я с лопати

Кадър БТВ

Силният вятър и падналите валежи са нанесли поражения в общините Нови пазар, Шумен и Хитрино, съобщиха от областната администрация в Шумен, предаде БТВ.

Областният управител Катя Иванова разговаря с ръководството на „Електроразпределение Север" АД в Шумен.

Има населени места, които са без електрозахранване, екипите работят за отстраняване на авариите в кратки срокове. Към момента няма проблеми с водоснабдяването.

Кадри в социалните мрежи показват, че в Разград е паднала и градушка, а хора я изриват с лопати.

