Градушката е унищожила 90% от земеделската продукция в село Плетена

Кадър: bTV

Градушка с големи размери е нанесла щети в сатовчанското село Плетена, съобщи за БТА кметът на Сатовча Арбен Мименов. Той обясни, че около 90% от засадената земеделска продукция е унищожена, а след бурята има изпочупени покриви и навеси, както и коли с изпочупени предни и задни стъкла.

Кметът посочи, че няма пострадали хора, но жителите на селото са изплашени. По думите му хора от населеното място са разказали, че досега не са виждали такава силна буря с дъжд, вятър и градушка.

Арбен Мименов обясни, че освен в село Плетена е имало дъжд с градушка и в Сатовча, както и селата Кочан, Жижево и Ваклиново. С останалите населени места градушката не е била с толкова големи размери, колкото в Плетена, и щетите са по-малки.

Той отбеляза, че на място в село Плетена са изпратени багери, който да почистват района след градушката. Утре дейностите по разчистване ще продължат.

Редактор "Екип на Петел",

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