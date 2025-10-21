Градушки на 24 октомври

Пиксабей

Потвърждават се прогнозите за очаквани бури на 24-рти октомври, ще има и градушки, съобщиха от Метео Балканс.

За утре обаче времето ще е почти пролетно.

През нощта над страната ще има разкъсана, средна и висока облачност. Ще е почти тихо, в Източна България - със слаб и умерен вятър от юг-югоизток. В сутрешните часове на места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 3° и 8°, за София - около 4°. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където през втората половина на деня на отделни места ще превали дъжд. Вятърът ще е слаб, в източните части от страната и умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – 18°.

В планините облачността ще е предимно значителна и на места в западната половина от Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по-най високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!