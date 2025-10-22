Графа: Майка ми почина от рак през 2016 година, сега баща ми се бори

Кадър БТВ

Всеки един от нас има близък или приятел, който се е сблъскал с онкологично заболяване. Героите в новия клип на Влади Ампов - Графа и Роби разказват историята на битка именно с рака.

Вероника участва във видеото на „Всеки от нас“. Тя самата преди 6 години също се бори с онкологично заболяване. Нейната борба е успешна.

„Ние направихме песента с Роби много непринудено. Аз седнах на пианото, той - на китарата, и се получи една много искрена песен. След това режисьорът Йордан Жечев ни събра и ни каза своята гледна точка, която беше много различна. И ние се разчувствахме много. Приехме с две ръце да направим точно така видеото“, коментира Влади Ампов - Графа в „Тази сутрин“.

„Темата за мен е много чувствителна, защото загубих майка си от рак през 2016-та. Преди три години диагностицираха баща ми с това заболяване. Той стигна до ремисия, но с днешна дата отново продължава да се бори с рака. За мен това не е просто песен, това е лична кауза“, сподели още изпълнителят.

„Аз по този начин искам да дам сила на татко ми и на всички, които се борят, както и на техните близки. Видеото е толкова силно, защото разказва една истинска история - на Рони, на Митко и на Марк. И аз искам много да им благодаря за това, че се включиха и по един или друг начин преживяха всичко отново“, каза още Графа.

В клипа на песента на Графа и Роби „Всеки от нас“ животът побеждава.

„Аз цял живот съм знаела, че съм в рискова група. Правила съм профилактика доста редовно. За съжаление бях доста млада - от моята си гледна точка, когато се случи това заболяване. Когато се разболях, сама за себе реших, че няма да го крия, тъй като много хора крият, много хора не желаят да излязат с лицето си и да кажат „Аз преминавам през това“ или „Преминал съм“, сподели Вероника.

„За съжаление, ние чуваме повече от лошата статистика - по телевизия, по новини и така нататък. А всъщност като мен - жени и мъже, които са преживели онкологично заболяване, има ужасно много“, посочи тя.

