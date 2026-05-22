Кадър БНТ

Владимир Ампов-Графа напуска треньорския стол в "Гласът на България", а това се превърна в една от най-обсъжданите промени в новия сезон на шоуто. И вече е официален факт.

След поредното си участие в хитовия формат по bTV, Графа се разделя с предаването, а мястото му ще бъде заето от попфолк звездата Меди.

Рокадата със сигурност ще предизвика сериозни реакции сред зрителите и обещава съвсем различна динамика в новия сезон.

В същото време Иван Лечев остава част от формата и затвърждава позицията си като един от най-дългогодишните треньори в историята на шоуто у нас.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!