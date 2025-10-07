Графа получил знак от майка си след смъртта ѝ

кадри Нова телевизия, YouTube

редактор Веселин Златков

Владимир Ампов - Графа разказа мистична история в студиото на „На кафе” по Нова телевизия. С уговорката, че той е вярващ християнин и не се увлича по езотерични теории, той сподели, че според него животът ни на този свят не е всичко, което ни се случва.

Музикантът разказа, че след смъртта на майка му, певицата от трио „Спешен случай” Антоанета Ампова, той получил знак от нея. Докато работил в студиото върху нова песен, той видял необяснима светлина.

„Появи се като искра, която мина през текста. За мен това беше знак от майка ми, защото тя много се вълнуваше от песните ми. Майка ми сънуваше често музика, като след това научаваше, че съм написал нова песен”, разказа Графа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!