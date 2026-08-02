Грък и датчанин са двамата загинали при сблъсъка на двата хеликоптера

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Грък и датчанин са двамата загинали при сблъсъка във въздуха между два хеликоптера при гасенето на пожара в западна Атика в Гърция, предаде гръцката обществена телевизия EPT.

В другия хеликоптер са оцелели грък и британец, предава БНР. В последното съобщение на гръцката пожарна служба се посочва, че в двата хеликоптера са пътували общо четирима мъже, от които двама гръцки и двама чужди граждани.

Инцидентът стана в ранния следобед днес. Причините за сблъсъка във въздуха продължават да се изясняват.

Двата хеликоптера от типа Bell са били наети да участват в гасенето на големия пожар в близост до Атина. Пилотите им не са гърци, а на борда на всеки от тях има гръцки офицер, който играе ролята на координатор и поддържа връзка с оперативния център на гръцката пожарна служба, уточниха гръцките власти.

Редактор "Екип на Петел",

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