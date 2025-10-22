Гръмка победа на ПСЖ срещу Байер (Леверкузен) за Шампионската лига

кадър: Макс спорт

Европейският клужен шампион Пари Сен Жермен изигра поредния си впечатляващ мач в Шампионската лига и унижи с убедителното 7:2 като гост Байер (Леверкузен) в мач от 3-тия кръг на груповата фаза на Шампионската лига.

Уилян Пачо откри за парижани още в 7-ата минута, но Алейш Гарсия изравни от дузпа в 38-ата минута от дузпа. След това обаче на терена имаше само един отбор, като oще през първото полувреме Дезире Дуе с две попадения (41', 45+3') и Хвича Кварацхелия (44') предрешиха изхода на двубооя.

През втората част голеадата за тима на Луис Енрике продължи чрез Нуно Мендеш (50'), влезлият след почивката Усман Дембеле (66') и Витиня (90'). Почетен гол за Леверкузен отбеляза отново Алейш Гарсия в 54-ата минута, допълва Спортал.

И двата отбора играяха с човек по-малко, след като червени картони още през първата част получиха Роберт Андрих от "аспирините" и Иля Забарний от френския тим. В изпълненото със събития лудо първо полувреме Алехандро Грималдо пък пропусна дузпа за Леверкузен в 28-ата минута.Защитаващият титлата си европейски клубен шампион Пари Сен Жермен започна силно и настоящата кампания в Шампионската лига с две победи, като особено впечатляващ бе успехът като гост на Барселона с 2:1. Леверкузен пък записа две равенства в първите си два мача.

“Aспирините“ демонстрираха добра форма в последните си пет мача с три победи и две равенства, като определено смяната на Ерик Тен Хаг с Каспер Юлманд донесе позитиви и тимът навъртя три поредни успеха в Бундеслигата, а датският треньор все още няма загуба в 7 мача с новия си отбор. Пари Сен Жермен пък се представя по-колебливо напоследък, най-вече във френската Лига 1, където тимът има само една победа в последните си четири мача. Така и парижани загубиха лидерската позиция в първенството.

