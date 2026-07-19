Гръмна газова бутилка в блок в Пловдив

Илюстрация ИИ, Джемини

Инцидент е станал в жилищен блок в район „Тракия“ в Пловдив. По първоначална информация от жители на сградата е гръмнала газова бутилка в апартамент в блок 5, вход Д, научи TrafficNews.

Хора от блока разказват, че преди това се е чул гръм, след което част от живущите са излезли навън.

На място са пристигнали екипи на пожарната, полицията и линейка. Една жена е била качена в автомобила на Спешна помощ, който е потеглил с включени сирени.

Към момента няма официална информация за причините за инцидента, както и за състоянието на пострадалата.

Редактор "Екип на Петел",

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