Гръмотевични бури връхлитат страната

Снимка Пиксабей

В неделя още от сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевични бури, пише btvnovinite.bg.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони – от юг-югоизток. Въпреки очакваната атмосферна нестабилност, температурите ще останат високи, като максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София се очакват около 29 градуса.

В планините облачността ще се увеличи, а около и след обяд на много места ще превали и прегърми, пише БГНЕС. По най-високите части на Рила и Пирин вятърът ще бъде силен от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще достигне около 23 градуса, а на 2000 метра – около 15 градуса.

По Черноморието времето ще остане предимно слънчево. По-съществено увеличение на облачността се очаква едва към края на деня над северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Морската вода е с температура 23–25 градуса, а вълнението ще бъде слабо – 1-2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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