Грънчов: Идват добрите дни за Спартак

Стожерът в защитата на Спартак Варна Ангел Грънчов разкри причините за срива на отбора. След шест поредни мача без поражение, „соколите“ изгубиха два пъти поред – с 0:2 от Добруджа в Добрич и с 1:4 от Септември у дома.

Грънчов отчете, че са показали безкрайно слаба игра като поведение и чисто футболно отношение. Той отдаде това на няколко основни фактори.

Единият са болежките и контузиите, които имахме през седмицата преди двубоите. Много хора не бяха на 100% и не успяха да се мобилизират може би за мачовете, което е очевидно. Отделно, виждате, че играем горе-долу с един и същи състав, максимум с една, две промени, започна Грънчов.

Като изключа пък себе си, не съм сигурен дали някой друг е правил пълноценна подготовка. Затоа е нормално да има и умора. Имаме например двама младежки национали, които имат натоварната програма през последния един месец, след като три пъти пътуват за националния отбор, добави той.

Доста мачове се насъбраха, а има и фактор, който е свързан с младостта. Ние сме млад отбор, неопитен. Някои прегарят, някои си вирват носа, но не е нормално да има стремглаво спад във формата и поведението. Не мисля обаче, че нещо фатално се е случило. Направихме доста добри игри, нормало е да имаме и такъв период, но смятам, че ще излезем от него, каза още Ангел.

Щом съм тук, значи съм убеден, че ще останем в елита. Аз не съм дошъл в Спартак да си живуркам. Обичам предизвикателствата, и Спартак беше истинско предизвикателство през лятото с този тотален хаос. Но аз се върнах, защото обичам Спартак, не заради предизвикателството. Убеден съм, че добрите дни за Спартак тепърва предстоят. С добрите игри ние сами си вдигнахме летвата, и е нормално сега да има такъв негативен отзвук. Това е футбола, един ден си горе, един ден си долу, всички отбори изпитват трудности. Още срещу Берое обаче трябва да си върнем играта, коментира Грънчов.

