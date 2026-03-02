Гранд мол: Гражданите да избягват района на търговския център до приключване на проверката

Кадър Фб

За получения сигнал за взривно устройство потвърдиха и от Гранд мол във Варна.

"В съответствие с всички протоколи за безопасност, търговският център беше незабавно евакуиран. Към този момент всички посетители и служители

са изведени безопасно от сградата", съобщават от мола.

На място са пристигнали органите на реда. Всички необходими процедури по проверка на периметъра се извършват от компетентните служби, добавят още оттам.

Молим гражданите да избягват района на търговския център до приключване на проверката и официално разрешение за достъп. Ще ви информираме своевременно при всяка промяна в ситуацията, допълват от Гранд мол.

