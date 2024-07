Грандиозен провал на Макрон: Париж пламна

Кадър Х и Булфото

В Париж и много градове във Франция избухнаха спонтанни протести заради победата на крайнодесните.

Френската крайнодясна партия "Национален сбор" и нейните съюзници събраха 33% от гласовете на първия тур на парламентарните избори, съобщи вътрешното министерство, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Левият "Нов народен фронт" е втори с 28 процента. Центристкият блок на президента на Франция Еманюел Макрон достигна 20 на сто от подадените гласове, съобщиха от вътрешното ведомство.

Френски медии описаха като катастрофа решението на Макрон да свика избори. Когато историците погледнат назад към разпускането на парламента, те ще кажат само една дума: катастрофа! Тя не би могла да бъде по-голяма. Еманюел Макрон имаше всичко или почти всичко: Елисейския дворец и три години пред себе си; мнозинство, макар и относително, но все пак мнозинство; партия в добро състояние; малка, но изненадващо солидна електорална база; накърнен личен имидж, но безспорен авторитет. Той загуби всичко, освен Елисейския дворец. Искаше да обедини центристкия блок, да раздели левицата и да изолира "Национален сбор": всичките му сметки се оказаха погрешни, се казва в редакционна статия на "Фигаро".

In Paris and other major French cities there were many thousands of spontaneous protests - DW



The demonstrations took place against the background of the high result of the right-populist party "National Union" of Marine Le Pen in the first round of parliamentary elections.



The… pic.twitter.com/XiZsPJn6Bc