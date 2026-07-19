Грандиозният финал на Мондиал 2026 - с Мадона и Шакира и още куп звезди

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Испания и Аржентина ще определят новия световен шампион във финала на ФИФА Световно първенство по футбол 2026, а Българската национална телевизия ще предложи на зрителите петчасово телевизионно преживяване – от първите емоции преди началния съдийски сигнал до коронясването на новия световен шампион.

Тази вечер още от 20:30 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 започва специалното издание на „Трето полувреме“, което ще предложи всичко най-важно преди последния двубой на шампионата – актуални новини от двата лагера, любопитни истории и очаквания за големия финал.

Водещ на студийната програма ще бъде Радостин Любомиров, а негови гости ще са едни от най-авторитетните имена в българския футбол – Красимир Балъков, Илия Груев, Явор Вълчинов, Велизар Димитров, Станислав Ангелов, Светослав Дяков и Благой Георгиев.

Заедно те ще направят равносметка на шампионата, ще анализират представянето на двата финалиста и ще споделят очакванията си за битката за световната титла.

Специалният пратеник на БНТ Тереза Мутафчиева ще се включва на живо от Ню Йорк, за да предаде атмосферата около стадиона, последните новини преди началото на срещата и настроението сред привържениците на двата отбора. Минути преди началото на епичния сблъсък Никола Ибришимов и неговите събеседници ще се включат на живо на метри от загряващите звезди на Испания и Аржентина. Финалната среща ще бъде коментирана от Стефан Георгиев.

От 20:40 ч. зрителите ще могат да проследят церемонията по закриването на шампионата с участието на Том Круз, Дженифър Хъдсън, Лаура Паузини, Никол Шерцингер, Роби Уилямс и световноизвестния инфлуенсър IShowSpeed.

В 22:00 ч. започва големият финал между Испания и Аржентина, който ще определи 23-ия световен шампион.

За първи път в историята на световните първенства по футбол зрителите ще станат свидетели на специално музикално шоу на полувремето, посочва БНТ. На сцената ще излязат световните звезди Мадона, Джъстин Бийбър, Шакира, която изпълнява и официалната песен на шампионата „Dai Dai“, както и корейската група BTS, превръщайки финала в истински световен спектакъл, който може да бъде гледан на живо в телевизионния ефир единствено по БНТ.

Непосредствено след последния съдийски сигнал БНТ ще излъчи на живо церемонията по награждаването и връчването на световната купа, а специалното издание на „Трето полувреме“ ще продължи с първите реакции, преки включвания и коментари на гостите в студиото.

Редактор "Екип на Петел",

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