Граничен полицай е открил 4-годишния Марти, който е стигнал чак до съседно село

Кадър Фейсбук

Малкият Марти е открит от граничен полицай няколко часа след получаването на сигнала в полицията. За броени минути са формирани екипи от служители на районните управления и областната дирекция, гранични полицаи, доброволци за търсене на малкото момче, предава Фокус. То се е отправило със своето куче в неизвестна посока.

Детето от село Радово, Трънско, беше намерено този следобед, след като беше в неизвестност от 9:30 ч.

Издирвателната акция е проведена под ръководството на директора на ОДМВР – Перник старши комисар Павел Млеканов.

Разпределен е периметърът на търсене, обходен е районът, първоначално около селото, мобилизирани са технически средства в помощ на издирването. Така към 14 ч. момчето бе намерено в района на съседното село Бераинци и е предадено на близките му.

От полицията в Перник благодарят на всички, подали сигнали и участвали в издирването на детето, съобщи МВР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!