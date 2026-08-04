"Гранична полиция": Зад тази прегръдка стоят 40 полицаи и една обща цел - детето да бъде намерено невредимо

Снимка: "Гранична полиция"

Най-важната мисия е едно дете да се върне при своите родители. Това написаха във фейсбук от "Гранична полиция" по повод издирването на 4-годишния Марти.

"Зад тази прегръдка стоят 40 гранични полицаи, сформирани в 16 екипа, две служебни кучета, два екипа с дронове и една обща цел: детето да бъде намерено живо и невредимо", добавят още там.

"Около 10 часа на 3 август в Гранично полицейско управление - Трън постъпва тревожно съобщение за изчезнало 4-годишно дете. Незабавно започва мащабна издирвателна операция. В нея участват гранични полицаи от групата за охрана на държавната граница, служители от сектор „Специални тактически действия“, както и гранични полицаи, които по това време не са на дежурство", разказват от "Гранична полиция".

В търсенето се включват и служители на районните управления, както и доброволци. След разпределяне на периметъра екипите започват обход на района около село Радово, а след това и на покрайнините на съседните села.

Около 14 часа младши инспектор Димитър Станоев, старши полицай в ГПУ - Трън, открива момченцето в района на съседното село Бераинци.

"Детето е намерено в добро здравословно състояние, но уплашено. Граничният полицай го прегръща и успокоява, а момченцето дълго не иска да го пусне", пишат още от "Гранична полиция".

По думите на Димитър Станоев най-важното е било детето да бъде намерено възможно най-бързо. Усмивките и облекчението на родителите са най-голямата награда за всички участници в издирването, добавят от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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