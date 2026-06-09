"Гранична полиция" получи 213 автомобила и 88 камери

Снимки: Булфото

На официалната церемония в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ Главна дирекция „Гранична полиция“ получи нова техника по проекти, финансирани от Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика на Европейския съюз. Това съобщават от МВР.

Инструментът за финансова подкрепа е създаден като част от Фонда за интегрирано управление на границите с цел да се гарантира надеждно и ефективно управление на външните граници на Европа, да се допринесе за високо ниво на вътрешна сигурност, да се гарантира свободното движение на хората в ЕС и да се зачитат правото на ЕС и международните задължения.

Днес „Гранична полиция“ получава по 4 проекта:

- 125 леки автомобила с нормална проходимост по проект „Доставката на МПС за целите на граничния контрол“.

- 70 автомобила с повишена проходимост по проект „Подкрепа за държавите членки за повишаване на контрола съгласно Европейски съвет от 2023 г.“

- 7 леки автомобила, 7 микробуса и 4 автобуса по проект „Укрепване на административния капацитет на ГДГП за извършване на скрининг“. В съответствие с Националния план на България за прилагане на Пакта за миграция и убежище.

- 88 ръчни термовизионни камери

Цялото оборудване по тези проекти, които Гранична полиция получава днес – 213 автомобила и 88 камери, е на обща стойност 10 487 747, 64 евро с ДДС.

Редактор "Екип на Петел",

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