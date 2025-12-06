"Гранична полиция" с информация за преходите с Гърция

снимка: МВР

На 5 декември, петък, в 18:00 часа от служители на гръцката полиция е получена информация, че е възстановено пропускането през граничен преход "Промахон" на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) по повод протестите на гръцките земеделци и блокирането с трактори на движението на границата с България. Информацията на "Гранична полиция" е към 6:30 часа тази сутрин.

Получена е информация, че се възстановява пропускането през граничен преход „Илинден - Ексохи“ на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, както и се възстановява пропускането през граничен преход „Капитан Петко войвода - Орменио“ на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, допълват от ГДГП.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове със Република Северна Македония, допълва БТА.

Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия:

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.

