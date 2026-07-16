Гранична полиция спря бившия здравен министър д-р Мирослав Ненков на две летища заради радиоактивен йод

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Бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков е бил спрян два пъти от служители на Гранична полиция при проверки на летищата в София и Варна, след като системите за сигурност засекли наличие на радиоактивен елемент.

Причината се оказала медицинска процедура – преди около три седмици той изпил ниска доза йод-131, който е радиоактивен изотоп, използван в лечението на някои заболявания. За случката разказа самият Ненков в профила си във Facebook, пише Блиц.

Ето какво пише той:

"Добро утро, Приятели. Плювните са станали неделима черта за част от нас. Плювни по всичко мърдащо. Та в тази връзка ще ви разкажа една история от вчера и днес.

В рамките лечебният ми процес, преди 3 седмици изпих ниска доза Йод 131. Това е радиоактивен елемент.

Единият от тях ме попита дали не съм преминавал през някакви медицински процедури. Чак тогава загрях. Извадиха една машинка с размера на бар код четец. След десетина секунди машината отчете Йод 131! Направо паднах.

Същата процедура са повтори и на летище Варна. Същото професионално- любезно отношение. Оказа се, че "вратите" през, които се преминава измерват и радиация. Та ние се оплакваме, ревем, а някой някъде работи и обновява, в случая, системите за сигурност. При това на такова ниво, че хващат миниатюрни необичайности.

Ето пример, Приятели, чи да плюем и да храчим, вървим напред. Аз лично благодаря на момчетата и момичетата от Граничната ни полиция, че се грижат за сигурността на всички- и плюещи и нормални."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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