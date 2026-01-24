Граничната полиция в Гърция издирва изчезнали мигранти, сред тях и дете

Пиксабей

Поредна трагедия с мигранти в Егейско море. Издирват се изчезнали в морето. Има загинало дете.

С кораби на гранична полиция и с вертолети издирват изчезналите мигранти в Егейско море.

Една от жертвите е малолетно момче, съобщават спасителите. Още четирима души са в неизвестност, предаде БНР.

Включиха се в операцията доброволци с яхти и военни водолази. Предполага се че в лодката са пътували около 80. човека.

Не се знае колко души издирваме, съобщиха от морска охрана, защото пътниците в лодката дават противоречива информация.

Лодката се опитва да акостира до остров Икария в Егейско море, но се разбива в скали.

Повечето пътници са паднали в морето.

Ако се потвърди бройката на пътниците, говорим за голяма трагедия, казаха опитни рибари, които доброволно помагат на властите.

Няколко от спасените мигранти са в болница, но няма опасност за живота им.

Няма пострадали от майките с деца, съобщават лекуващите лекари.

Продължава издирването.

