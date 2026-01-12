Граничните пунктове с Гърция са отворени за всички превозни средства

снимка: АПИ

Всички пътища в област Благоевград, които са част от републиканската пътна мрежа, са проходими при зимни условия. На терен от снощи работят 16 машини на пътноподдържащите фирми.

Няма въведени ограничения в движението, но заради минусовите температури на места има заледявания, съобщават от областното пътно управление, предаде БНР.



Граничните преходи с Гърция - Кулата и Илинден - са отворени за всички превозни средства.

