Граничните пунктове с Гърция са отворени за всички превозни средства
снимка: АПИ
Всички пътища в област Благоевград, които са част от републиканската пътна мрежа, са проходими при зимни условия. На терен от снощи работят 16 машини на пътноподдържащите фирми.
Няма въведени ограничения в движението, но заради минусовите температури на места има заледявания, съобщават от областното пътно управление, предаде БНР.
Граничните преходи с Гърция - Кулата и Илинден - са отворени за всички превозни средства.
