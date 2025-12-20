Границата с Гърция отново е блокирана

кадър Нова телевизия

Българо-гръцката граница отново е затворена за тежки камиони при "Кулата - Промахон" и при "Илинден - Ексохи". Малко след 13 часа движението на тежкотоварни камиони беше спряно и в двете посоки, предаде БНР.

Български шофьори разказват, че във вътрешността на Гърция фермерите инцидентно блокират пътища.

За разлика от вчера, днес нямаше предварително уведомление от стачните комитети и гръцките полицейски власти за блокиране на движението.

Информацията българските гранични власти получиха пет минути след 13 часа.

Камионите се спират или на паркингите до границата, или в едната лента на магистралата.

Движението не е натоварено, преобладават леките автомобили с туристи към и от България, които преминават свободно, засега. Шофьорите, превозващи стоки, обаче предупредиха за сериозни затруднения по пътищата в самата Гърция.

Движението и на двата гранични пункта "Кулата" и "Илинден" остава блокирано за камиони за неопределено време.

