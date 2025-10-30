Грациите на КХГ „Черно море“ с пълен комплект медали

Снимка Фейсбук, Анна Недкова, Българска федерация по художествена гимнастика

С пълен комплект медали от държавното първенство по художествена гимнастика в категория „Б“ се завърнаха грациите на КХГ „Черно море“. Девет варненски момичета в три възрастови групи мериха сили в Сандански със състезателки от цялата страна.

В надпреварата на девойките младша възраст до 9 г. Емилия Павлова и Сиана Тотева станаха първи в отборното класиране. Емилия извоюва бронзовите отличия в многобоя и без уред, и е четвърта в шампионата на въже.

При 11-годишните втори отборно се наредиха Катерина Панова и Ива Петкова. В тази възраст участва и Йоанна Маринова. Ива е носителка на бронзови медали в многобоя и на обръч, а Катерина стана осма без уред.

Трето място отборно при девойките младша извоюваха Борислава Милкова и Виктория Иванова. В тази възраст се състезаваха още Франческа Банскалиева и Михаела Черакчиева. Виктория е сребърна в многобоя и в шампионата на обръч, а Михаела Черакчиева е четвърта без уред.

Треньорки на грациите са Здравена Накева, Владислава Танчева и Кристина Кралева. Успехът е посветен на петия рожден ден от основаването на клуба.

