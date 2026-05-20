Грациите ни вече са във Варна
20.05.2026 / 17:14 0
Стопкадър Ютуб, Народен спорт
Родните грациите пристигнаха в морската столица.
Най-добрите българки в художествената гимнастика са вече във Варна и се готвят за предстоящото Европейско първенство.
Събитието е в Двореца на културата и спорта от 27 до 31 май.
