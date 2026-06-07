Гръция арестува член на "Хамас" за атентат срещу круизен кораб от Израел

Пиксабей

Гръцките власти съобщиха, че са разкрили предполагаема терористична клетка, която се смята, че има връзки с въоръжената групировка "Хамас", съобщава ДПА.

37-годишният мъж, който беше арестуван вчера на гръцкия остров Крит по подозрения в свързана с тероризъм дейност, е казал на гръцките следователи, че е член на въоръжената групировка "Хамас" и че има връзки със задържани в Кипър заподозрени, които планирали нападения срещу свързани с Израел цели, съобщава онлайн изданието на в. "Катимерини", цитирани от БТА.

Заподозреният, който е жител на Газа, работещ законно в Гърция като сезонен работник в хотел, живеел в курорта Агиос Николаос, Североизточен Крит, заедно с други работници, където бил арестуван. В първоначалните си показания той казал, че все още не бил произвел взривно устройство, но е поръчал онлайн необходимите материали, които се използват за производството на експлозиви.

При претърсване на неговия апартамент в Атина беше открита прецизна везна и стъклена мерителна чаша, купени наскоро и все още в опаковките си. Властите също така проучват дигитални доказателства, иззети по време на разследването.

Според следователите заподозреният е пътувал до Малайзия, за да премине през обучение за производство на взривни устройства. Той живеел в ивицата Газа със съпругата си и трите си деца.

Гръцките власти го свързват с базирани в Кипър заподозрени след анализ на данни от телефони и лаптопи. Мъжът е бил под наблюдение преди ареста.

Официални представители заявиха, че заподозреният не е проявявал подозрително поведение по време на работата си в хотела и все още не е бил в състояние да извърши атентат. Въпреки това те изразиха опасения, че той би могъл да се опита да извърши нападение в близко бъдеще, било то на остров Крит или другаде в Гърция.

Местни медии, цитирани от ДПА, посочват, че в Агиос Николаос често пускат котва круизни кораби, превозващи туристи от Израел.

Същевременно кипърските власти заявиха, че намиращите се в ареста заподозрени също изглежда са планирали атаки срещу израелски интереси в Кипър и на други места в Европейския съюз, отбелязва "Катимерини".

Редактор "Екип на Петел",

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