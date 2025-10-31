реклама

Гръцката армия започва доброволно набиране на жени

31.10.2025 / 07:52 1

Снимка: Пиксабей

Гърция ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените си сили от 2026 г., като за целта ще бъде създадено ново подразделение, обяви гръцкият министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини“.

„Започваме доброволното набиране на жени във въоръжените сили през следващата година. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволци, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените ни сили“, заяви Дендиас снощи, като отбеляза, че в момента жените съставляват около 17 процента от гръцките въоръжени сили, предава БНТ.

„Трябва да направим още една крачка напред – да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако някога е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили“, добави още той.

 

kris (преди 39 минути)
Рейтинг: 525623 | Одобрение: 97708
Картечницата прилича на последния вариант на американската М-60, известна от Виетнам и наречена Прасето.....Тежи 10 кила, с отворен затвор, стреля със 7.62х51на 1 км.....Обслужва се от двама и много рядко от един....Затова мисля, че снимката е поръчкова, а и тази кифла държи картечницата на лявото рамо да и се види фейса....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

