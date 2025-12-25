Гръцката брегова охрана спаси десетки мигранти край о. Фармакониси

Снимка: Пиксабей

Бреговата охрана на Гърция съобщи, че издирва изчезнало лице, за което се смята, че е непълнолетно, след като е спасила 52 мигранти в два отделни случая в Егейско море днес, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, цитирано от БТА.

Властите са открили и спасили 13 чужденци, които са достигнали малкия остров Фармакониси в източната част на Егейско море, но съобщават, че едно младо момче от групата е в неизвестност. Два кораба на бреговата охрана и хеликоптер на военновъздушните сили претърсват района.

Още 39 мигранти са били открити в гумена лодка в морето на 44 морски мили южно от Кали Лименес, Крит, и са били безопасно транспортирани до пристанището на града.

По-рано този месец 27-те държави членки на Европейския съюз одобриха значително затягане на миграционните правила, включително спорното въвеждане на т.нар. „центрове за връщане“ за отхвърлени кандидати за убежище, припомня още изданието.

