Гръцката планина Олимп вече е част от световното културно наследство

Снимка: Пиксабей

Планината Олимп вече е част от световното наследство след решение на Юнеско. Кандидатурата е приета единодушно на заседание на Комитета за световното наследство в Пусан, Южна Корея.

"От днес митичният Олимп е планина на цялото човечество", заяви премиерът Мицотакис по повод включване на най-високата гръцка планина в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Президента Константинос Тасулас направи специално изявление, като подчерта за голям международен успех за Гърция. Олимп се признава за "важен паметник на културата и природата".

Според митологията, планината Олимп е дом на боговете и символ на древногръцката цивилизация, отбелязва БНР.

Жителите в подножието на планината очакват повече грижи по опазване на парка и разбира се повече туристи. Посетителите в последните години толкова са се увеличили, че местните власти обмислят да ограничат ежедневния достъп.

Най-високият връх е Митикас, който се намира на 2917 метра и привлича алпинисти от цял свят.

На планината има над 1700 уникални растителни и животински вида.

Върховете на Олимп често са обвити с облаци, за да се крият божествата от човешкия поглед, са смятали в древността. Според митологията там живеят Зевс, богинята Хера, Посейдон, Аполон и Атина.

Редактор "Екип на Петел",

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