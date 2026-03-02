Гръцката полиция е в повишена бойна готовност заради войната в Иран

снимка: Пиксабей

Висшите и най-висши ешелони на гръцката полиция са в повишена бойна готовност от вчера заради войната в Иран, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Властите предприеха извънредни мерки за защита на американски и израелски обекти в региона на Атика и на остров Крит.

Извънредни мерки са въведени и на летище "Елефтериос Венизелос" и на други големи летища в страната.

Целта е да се предотврати терористична атака, извършена от местни или чуждестранни групи, включително самотни вълци, склонни към радикализъм.

В Атика са издадени заповеди за засилени патрули и статични охрани на американски и израелски обекти.

Едновременно с това са активирани специални екипи за събиране на информация и наблюдение на чужденци с потенциал за радикализация.

Антитерористичният комитет и Службата за държавна сигурност вече разполагат с база данни за лица с подобни профили, включително гърци, замесени преди това в терористична дейност.

Националната разузнавателна служба е в повишена готовност и наблюдава информационната мрежа.

Днес и утре се планират срещи за актуализиране на мерките за сигурност според събраната информация и развитието на събитията.

Полицейските сили на Крит са в пълна готовност, като мерките за сигурност са засилени около всички американски и израелски обекти.

Около военноморската база Суда през последните 24 часа бяха въведени допълнителни мерки за защита.

Всички служби за сигурност на ЕС изразяват сериозна загриженост относно възможността за терористични атаки, допълва Bulgaria ON AIR.

Причината е наличието на "ядра", способни да водят асиметрична война, което създава страхове сред европейските власти за потенциални атаки на територията на ЕС.

