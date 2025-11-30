Гръцката полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращите фермери

Кадри Youtube

Напрежението нарасна днес в село Платикампос близо до град Лариса в Централна Гърция, където фермери се събраха с трактори в опит да блокират намиращия се наблизо пътен възел Никая на магистрала, свързваща северната и южната част на страната, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Фермерите, пътуващи с трактори до мястото, се опитаха да излязат на националната магистрала, но бяха спрени от масирано присъствие на полицейски части за борба с безредиците, посочва изданието.

Пътят беше напълно затворен от полицейски ван, разположен напречно на пътното платно. Това предизвика разпалени спорове с фермерите, които настояваха за преместването му.

Ситуацията ескалира, когато полицията използва сълзотворен газ, за да изтласка назад фермерите, опитващи се да разширят блокадата, предаде държавната телевизия ЕРТ.

В отделна акция фермерите от съседната област Кардица успяха да достигнат до магистрала E65 въпреки усилията на полицията да овладее демонстрациите, отбелязва БТА.

Фермерите заявиха, че са готови да засилят протестната си кампания срещу високите производствени разходи, ниските цени на продукцията и забавянето на изплащането на субсидии от ресорната агенция "ОПЕКЕПЕ", която беше разтърсена от корупционен скандал.

Полицията наложи временни ограничения на движението по старата магистрала между Лариса и Атина около обед, като отклоняваше превозните средства по алтернативни маршрути, за да намали задръстванията.

