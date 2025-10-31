Гръцки депутат за българите в Кавала: Нагли туристи и професионални просяци, влошават имиджа и качеството ни на живот

Кадър Ютуб

Константинос Хитас обвини български туристи в Кавала за незаконно паркиране с фалшиви инвалидни карти и масова просия

Гръцкият депутат Константинос Хитас предизвика политически дебат в парламента с обвинения срещу български туристи, посещаващи град Кавала. Според публикация в Kavalapost, част от тях използват фалшиви карти за инвалидност, за да заемат места за паркиране, предназначени за хора с увреждания, предаде Пловдив 24.

Фалшиви инвалидни карти и нагло паркиране

Хитас, депутат от Втори Солунски избирателен район с партия „Гръцко решение“, официално е сезирал министъра на гражданската защита Михалис Хрисохоидис за проблема. По думите му, шофьори от България категорично отказват да преместят автомобилите си, въпреки че заемат места, запазени по закон за хора с увреждания.

Според жалбите от местни жители и дори директор на училище, полицията не предприема адекватни действия за справяне със ситуацията. Депутатът коментира, че подобно поведение показва, че нарушителите възприемат Гърция като „пространство“, а не като „държава“.

Оплаквания за „професионални вносни просяци“

Освен незаконното паркиране, Константинос Хитас поставя и друг сериозен проблем – масовата просия в центъра на Кавала. По думите му, десетки българи, които се занимават професионално с просия, са заели ключови места по улиците на града.

Това, твърди той, влошава имиджа и качеството на живот в Кавала. Депутатът отбелязва и противоречието, че просията е забранена в центровете на българските градове, което води до пренасяне на тази практика в Северна Гърция.

Призив за спешни мерки

Хитас настоява министър Хрисохоидис да издаде незабавни инструкции на полицията в Кавала за справяне с „неприемливо и нечовешко“ поведение от страна на чуждестранни посетители. Особено внимание се поставя върху защитата на правата на хората с увреждания и прилагането на закона срещу деликтите на туристи.

Местните жители изразяват силно недоволство, а темата вече е част от по-широк дебат за правилата и поведението на чуждестранните посетители в гръцките туристически градове.

