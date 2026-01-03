Гръцки фериботи спряха заради морски бури

Пиксебей

Поради силни морски бури прекратиха движението на част от фериботите в Гърция. Това предаде БНР.

Властите съобщават,че пътниците на фериботи,независимо в каква посока пътуват днес и утре няколко часа преди заминаване да се свържат с пристанищните власти.

Поради силни морски бури е прекратен морският транспорт от пристанище Пирея за 20 острова, след които са туристическите Саламина,еИдра, Спецес и Порос. Туристите на тези места остават на островите до преминаване на бурята, информират от пристанище Пирея.

Спрени са всички фериботи и кораби към Цикладските острови.Тинос и Миконос нямат връзка с пристанище Рафина днес и вероятно утре.

Не може да се пътува също от остров Тасос към Кавала.

По-малките фериботи от затворен тип се движат само по някои направления по преценка на пристанищните власти и екипажите на корабите.

Препоръчва се също яхти и риборски лодки да не излизат в открито море.

Транспортните компании и туристическите агенции информират клиентите си за ситуацията.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!