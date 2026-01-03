Гръцки фериботи спряха заради морски бури
Пиксебей
Поради силни морски бури прекратиха движението на част от фериботите в Гърция. Това предаде БНР.
Властите съобщават,че пътниците на фериботи,независимо в каква посока пътуват днес и утре няколко часа преди заминаване да се свържат с пристанищните власти.
Поради силни морски бури е прекратен морският транспорт от пристанище Пирея за 20 острова, след които са туристическите Саламина,еИдра, Спецес и Порос. Туристите на тези места остават на островите до преминаване на бурята, информират от пристанище Пирея.
Спрени са всички фериботи и кораби към Цикладските острови.Тинос и Миконос нямат връзка с пристанище Рафина днес и вероятно утре.
Не може да се пътува също от остров Тасос към Кавала.
По-малките фериботи от затворен тип се движат само по някои направления по преценка на пристанищните власти и екипажите на корабите.
Препоръчва се също яхти и риборски лодки да не излизат в открито море.
Транспортните компании и туристическите агенции информират клиентите си за ситуацията.
