Гръцки фермер: Гърция е бананова република, вижте България как работи една нормална държава

„Искате ли да видите как изглежда една бананова република? Ние живеем в такава. Направихме така, че държавата да функционира само срещу хората. Завъртете камерите, идете в България, за да видите как функционира една нормална държава. А тук? Решаваме да протестираме, а те ни бият! Айде стига!“, коментира Нико.

Ескалация на напрежението и физически сблъсъци между протестиращи гръцки фермери и полицията белязаха опита на земеделците да блокират граничния пункт „Кулата – Промахон“.

Стопаните имат нови искания към правителството си, предаде бТВ.

След като в ранния следобед фермерите направиха опит пеша да навлязат на територията на пункта и да блокират движението, гръцките сили на реда ги отблъснаха и възстановиха трафика.

Беше използван и сълзотворен газ, а сред засегнатите се оказа и оператор на гръцка телевизия, попаднал в зоната на сблъсъците.

„Искам си овцете, които ми убиха, обратно! Затова съм тук! Искаме си това, което ни откраднаха! Нека ни бият! Нека ни убият!“, обясни Йорго.

„Нищо няма да работим! Ще унищожим всичко! Дотам ни докараха! Мицотакис ни унищожи всичко! И сега спи, ще го събудим с тояги!“, каза Василий.

