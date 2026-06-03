Гръцки медии: Български национал влиза в бизнеса с имоти в Халкидики

Снимка: Булфото

Българският национален футболист Кирил Десподов е започнал да насочва доходите си в бизнес извън зеления терен, твърдят гръцките медии. Според публикациите, крилото на ПАОК е насочило част от финансовите си ресурси към пазара на недвижими имоти в Халкидики.

Изминалата кампания беше белязана от редица здравословни проблеми за петкратния носител на приза „Футболист на годината“ в България. Продължителни травми ограничиха възможностите му както в клубния футбол, така и в изявите с националния отбор. Най-сериозни се оказаха проблемите с пръста на крака, които в крайна сметка наложиха хирургична намеса и го извадиха от състава за финала за Купата на Гърция, пише BTVsport.

Статистиката на Десподов включва пет попадения и четири голови подавания в 30 срещи. Показателите придобиват още по-голяма стойност на фона на ротационната политика на треньора Разван Луческу, който рядко разчита на едни и същи флангови футболисти през целия двубой.

Изглежда обаче, че българският национал е намерил дългосрочна перспектива в Северна Гърция. Според информацията, цитирана от БТА, той вече развива собствен бизнес в сферата на недвижимите имоти и активно инвестира в Халкидики – един от най-предпочитаните туристически райони за балканските туристи. Проектите му включват придобиване на терени за бъдещо жилищно строителство, както и закупуване на имоти с потенциал за реконструкция и модернизация.

Паралелно с бизнес начинанията си Десподов продължава да отделя внимание и на обществените каузи. Само преди дни той бе сред основните организатори на поредното издание на детския турнир „България, децата и футбола“, който събра редица популярни имена от родния футбол, сред които Стилиян Петров, Георги Костадинов и Радослав Кирилов.

Редактор "Екип на Петел",

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