Гръцки съд забрани на авиодиспечерите да стачкуват

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Първоинстанционен съд в Атина обяви предвидената за утре стачка на авиодиспечерите в страната за незаконна, съобщава „Катимерини“.

Това означава, че планираните полети трябва да се осъществят по график, посочва БТА.

В понеделник синдикатът на авиодиспечерите в Гърция обяви, че членовете му ще стачкуват в четвъртък между 9:30 и 13:30 ч. в подкрепа на държавните служители в страната, които обявиха 24-часова национална стачка за същия ден в отговор на внасянето в парламента на законопроект за дисциплинарното трудово право.

Утре в 10 ч. е планиран и синдикален митинг на площад „Синтагма“ в Атина.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!