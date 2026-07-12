Гръцки сервитьори пребиха българска двойка заради сметка от 50 евро

Кадър БТВ

Една почивка на гръцкото море се превръща във филм на ужасите за млада българска двойка. Сметка, която не отговаря на реалността, побой и болница - и всичко това в един ресторант, по думите на двамата българи, разказва БТВ.

Венцислав и Ивон са на почивка в Лефкада. Миналата седмица избират ресторант, известен с гледката си към залеза. Вечерта обаче поема в неочаквана посока.

„Трябваше да чакаме няколко, може би повече от 10 минути, докато ни настанят. После ни настаниха. Костваше ни изключително дълъг период от време, докато успеем да си поръчаме и да дойде сервитьор да ни вземе поръчката. Поръчахме точно една бутилка вино и една салата и след като пристигна сметката, останахме крайно разочаровани и изненадани“, сподели Венцислав Викторов.

Причината - твърдят, че в сметката са надписани две бутилки вода и порция скариди, или общо повече от 50 евро.

„Извикахме сервитьора, който обслужваше нашата маса, и поискахме да бъде коригирана сметката, както е редно“, каза Венцислав.

По думите им от заведението им казват, че могат да си тръгнат само след като платят цялата сметка. Венцислав отказва. След размяна на реплики с персонала в заведението двойката иска да бъде извикана полиция.

„Полицията не пристигна в рамките на 2 часа и след това решихме, че просто ще оставим парите, които са реално в сметката ни“, разказа Ивон Аляпова.

При напускането на ресторанта ситуацията става доста различна.

„Започнаха да се държат буквално като мафия. Те бяха около 7-8 сервитьора общо в заведението, абсолютно всички се струпаха към нас. Аз като жена бях на токчета, качвайки се по стълбите, а един ми застана в лицето буквално с някаква цел, може би да ме избута от стълбите. Нямам представа. Залитнах надолу. Това беше моментът, в който всичко ескалира изключително грозно“, сподели Ивон.

Целият репортаж гледайте във видеото:

Секунди след това приятелят ѝ Венцислав вече не е пред очите ѝ.

„Изтласкаха ни към главната улица пред заведението, предполагам, с цел да се избегне обсегът на камерите пред заведението. Почнаха да ме блъскат. Извадих телефона си, за да заснема всичко, каквото се случва, да го документирам“, каза Венцислав.

Екипът на bTV потърси заведението, за да разберем повече детайли по случая. Оттам не отрекоха за проблеми със сънародниците ни, нито потвърдиха. По телефона ни отговориха, че подобна сцена не се е развила на територията на обекта.

„Все още имам и по цялото тяло синини, както и под окото от удара“, сподели Венцислав.

„Аз лежа на земята. Той ме постави в позиция и ме душеше. За някакъв период от време ми причерня, загубих съзнание и не можех да дишам. През това време тя по-късно ми разказа, че той е отнел телефона. Била е заплашвана и са я принудили, но тя не се е съгласила да изтрие всичките видеоклипове. След доста дълъг период от време, в който аз лежа на земята, почва да ми се изяснява. Идват полицейски служители“, допълни той.

По думите му след това е поискал да бъде прегледан в болница.

„Много ми се спеше. Голяма сънливост. Виеше ми се свят, повръщаше ми се. Незабавно поисках да бъда прегледан в болница. Там седях часове наред“, каза Венцислав.

След болницата двамата отиват в районното управление.

„Полицейските служители през цялото време твърдяха, че едва ли не аз съм се напил и съм паднал. Това са абсурдни твърдения, и то от полицейски служител, и то да е на страната на своите граждани. Въобще не се чувствахме защитени и бяхме, меко казано, силно разочаровани“, обясни Венцислав.

Потърсихме и полицията в Лефкада. По телефона ни обясниха, че нямат подобен регистриран случай. Обещаха да ни отговорят на писменото запитване, но това така и не се случи.

„Заведението изглежда страхотно. На изключително добра локация е. Това, което мога да кажа, е наистина да насоча хората може би да се преориентират и най-вече да поглеждат за какво става дума в интернет, тъй като след цялото това преживяване, което имахме, видяхме ревюта в Google и абсолютно не сме единствените“, каза Ивон.



Вместо със спомен за залеза Венцислав и Ивон се връщат с история за спорна сметка, побой, престой в болница и надежда, че следващата им ваканция ще е с по-щастлив край.

Редактор "Екип на Петел",

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